Contemporaneamente alla decisione di Andrea Beretta, capo curva della Nord accusato dell'omicidio di Bellocco, di collaborare con la giustizia dunque di permettere agli inquirenti di far luce anche sul resto dei legami tra Curva Nord e ndrangheta, sono previste novità anche anche sul fronte della Commissione Parlamentare Antimafia fa sapere Tuttosport.

Il prossimo mercoledì, 23 ottobre, "la Commissione - che ha ricevuto gli atti dalla Procura di Milano il 14 dello scorso mese - ha votato per il via libera alla creazione di un Comitato Speciale che si occupi della questione ultras, che interroghi i massimi dirigenti dei club (Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni per Inter e Milan, ma non solo loro) e che dia dei mezzi e delle soluzioni alle società per il prossimo futuro - si legge sul quotidiano torinese -. Alcuni gruppi parlamentari hanno già indicato il nome di chi dovrà rappresentarli nel Comitato che sarà composto da 7-8 unità; altri sono ancora in ritardo, motivo che ha spinto la presidente Chiara Colosimo a sollecitare. Se non arriveranno a breve i nomi, sarà lei a provvedere di ufficio".

