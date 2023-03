Marcelo Brozovic non è più Epic e per l'Inter ora è in vendita. Secondo Tuttosport è questa, a grandi linee, la presunta visione del club di Viale della Liberazione per il centrocampista croato, che ha perso il posto da titolare anche visto l'allungamento dei tempi di recupero dal doppio infortunio accusato in Nazionale che "hanno infatti fatto emergere tensioni tra le parti, divergenze di vedute che non si sono certo affievolite nel vedere Brozovic giocare un Mondiale scintillante", si legge sul giornale torinese. Poi sono arrivate anche le voci su un possibile scambio sull'asse Milano-Barcellona con Franck Kessie, e al giocatore essersi sentito sul mercato non è piaciuto.

"Al di là di quelle che possono essere state le frizioni tra il giocatore e i dirigenti, c’è anche una ragione squisitamente tecnica che rende Brozovic non più imprescindibile: nel suo ruolo si è consacrato Calhanoglu (che, come ai tempi per l’Epic, ha risolto i suoi problemi di discontinuità proprio grazie alla nuova posizione che lo tiene costantemente sul pezzo) e può giocare pure Kristjan Asllani. Anche i sassi sanno poi che l’Inter dovrà vendere un big entro il 30 giugno e il clamoroso calo di rendimento di Denzel Dumfries ha fatto sì che prendesse sempre più corpo l’idea di mollare Brozovic", spiega TS, sostenendo poi che in caso di addio di Brozo non si punterà su un regista, ma su una mezzala muscolare.