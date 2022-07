Il primo obiettivo per la difesa dell' Inter resta sempre Gleison Bremer . Ci sono stati contatti con il Torino e il giocatore ha espresso da tempo il suo gradimento per la destinazione nerazzurra. Considerata anche la clausola che permetterebbe ai potenziali acquirenti di "cavarsela" con 15 milioni a gennaio, i nerazzurri non vorrebbero andare oltre quota 30, giocandosi la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Un proposta (senza contropartite) già presentata a Cairo e per la quale si attende una risposta. "L’Inter vuole accelerare e non aspetta dunque la cessione di un centrale, anche se, da quanto filtrato ieri, non partiranno sia Skriniar che De Vrij. L’Inter, infatti, intende rimpiazzare l’eventuale partente con Bremer e poi cercare un quarto centrale di livello - Milenkovic in primis, ma occhio ad Akanji - per completare la batteria delle alternative con D’Ambrosio e Dimarco".

Indiziato numero uno per la cessione, come noto, è sempre Milan Skriniar.