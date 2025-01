Pio Esposito ha messo a segno altre due reti in Serie B ed è ora a 11 in Serie B. L'exploit del giocatore, come riporta oggi Tuttosport, evidenzia un possibile "caso" in vista dell'estate.

L'Inter potrebbe infatti riprenderselo in vista del Mondiale per club di giugno-luglio, ma dall'11 al 28 giugno ci sarà anche l'Europeo Under 21 e oggi il ragazzo è la stella più splendente tra gli azzurrini. Una situazione che andrà eventualmente risolta tra club e Federazione.