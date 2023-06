Il Newcastle tenta l'assalto a Nicolò Barella. Anche Tuttosport riporta oggi la notizia emersa ieri dall'Inghilterra di un'offerta da 58-60 milioni di euro. "Una cifra comunque ritenuta troppo bassa dai nerazzurri, che reputano il calciatore una pedina fondamentale.

Ergo, un eventuale trattativa dovrebbe basarsi su cifre molto più alte, con l’addio del calciatore ipotizzabile solo con una proposta irrinunciabile da 80-90 milioni di euro, visto che era stato acquistato nel 2019 dal Cagliari per una cinquantina di milioni", si legge. In ogni caso l'obiettivo primario dei Magpies sarebbe James Maddison del Leicester per il quale lo scorso anno vennero offerti proprio 58 milioni di euro.