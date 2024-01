Inzaghi dovrà fare a meno di Calhanoglu a Firenze e il rischio di perdere pure Barella è concreto. Il centrocampista sardo è in diffida e con un giallo domani sera dovrà rinunciare alla trasferta in Toscana. Non a caso, con la Lazio, il tecnico nerazzurro l'ha tolto dal campo a 20 minuti dalla fine come ricorda Tuttosport.

Barella, considerando la partita con la Juve, potrebbe comunque partire dalla panchina contro la squadra di Italiano, lasciando spazio a Frattesi. C'è un dato che sottolinea Tuttosport: con Fiorentina, Torino, Genoa e Benfica, Barella ha ricevuto il cartellino giallo per proteste. Un problema da eliminare.

