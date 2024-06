Emil Audero sembra arrivato al capolinea della sua avventura all'Inter, ma potrebbe non essere per forza così. Piace al Como, ricorda oggi Tuttosport, ma nell'incontor che ci sarà oggi con Tullio Tinti per parlare di Simone Inzaghi e del suo nuovo contratto i dirigenti potrebbero chiedere all'agente, che cura anche gli interessi dell'estremo difensore in prestito dalla Sampdoria, di pazientare per qualche tempo prima di piazzare il suo assistito.

Questo perché la prima scelta continua ad essere Bento e c'è sempre l'alternativa Josep Martinez, per il quale il Genoa chiede 25 milioni di euro. Ma molto dipenderà dal budget di mercato a disposizione.