Un vero e proprio asse di mercato, quello tra Sampdoria e Inter, per far crescere i giocatori nerazzurri in Serie B. Un'esperienza formativa che può accelerare la formazione e la maturità delle giovani pedine. I blucerchiati sono vicini a prendere in prestito Ebenezer Ajodun Akinsammiro, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Il giocatore è stato sondato anche da Lecce, Palermo e Reggiana, ma andrà alla corte di Pirlo e s'inserisce nel contesto di collaborazione tra i due club. Una collaborazione che potrebbe continuare, visto che è molto vicino l'arrivo di Pio Esposito, che farà un altro prestito in terra ligure dopo l'esperienza con la maglia dello Spezia. Caldo il binario che può portare alla Samp anche Mattia Zanotti.

