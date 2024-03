Al di là dell’appoggio umano e legale messo a disposizione di Francesco Acerbi per l’indagine della Procura Federale a suo carico per la presunta frase razzista contro Juan Jesus, l’Inter non ha gradito quanto accaduto nelle ultime settimane. Secondo quanto risulta a Tuttosport, il club milanese auspicava un profilo basso da parte del giocatore e non ha gradito la sua scelta sia di parlare al ritorno da Roma dopo l’esclusione dalla Nazionale all’indomani di Inter-Napoli, sia quella di rilasciare ieri un’intervista a Il Corriere della Sera.

Per questo motivo, si legge sul quotidiano torinese, il futuro in nerazzurro dell'ex Lazio resta in bilico, tanto che i dirigenti stanno valutando di intervenire per sistemare il reparto di difesa in vista della prossima stagione. Non arriverà Alessandro Buongiorno, che rimarrà un sogno di mercato, a meno che fra tre mesi Marotta non ceda un big per 80 o più milioni di euro e abbia a quel punto la disponibilità per sedersi al tavolo col Torino. Che comunque potrebbe essere ugualmente un interlocutore per Per Schuurs, il 24enne olandese era stato individuato come possibile erede di Skriniar già a gennaio 2023: la speranza dell'Inter è che Urbano Cairo possa essere più malleabile sull'ex Ajax per via del grave infortunio subito, anche se difficilmente scenderà sotto i 25-30 milioni di euro di valutazione. L’Inter, comunque, un sondaggio lo farà, così come valuterà anche Jaka Bijol, 25enne gigante sloveno dell’Udinese che piace anche alla Roma.