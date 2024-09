Transfermarkt ha pubblicato la classifica delle rose in Serie A per costo-valore, ovvero la differenza tra quanto è stato pagato il cartellino dei giocatori e il reale valore degli stessi. Una graduatoria in cui domina l'Inter con un eloquente +352 milioni di euro, davanti al Milan con +230 e all'Atalanta con +140.

Sorprende in negativo il risultato della Juventus: ultima a -52 milioni, unica squadra in rosso assieme al Monza (-5). Tutte le altre formazioni hanno il segno verde.