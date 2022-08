Non solo la questione Fair Play Finanziario: all'interno della UEFA si comincia a ragionare anche sulla nuova distribuzione dei premi per la nuova Champions League, che entrerà a regime nel 2024. Secondo il quotidiano britannico The Times, la UEFA potrebbe tagliare la quota di ricavi da diritti tv che viene assegnata ai club sulla base del ranking storico/decennale. I colloqui sul tema inizieranno già domani, durante una riunione del consiglio della ECA a Istanbul con l’obiettivo di garantire quella che una fonte ha definito "una distribuzione più equa" in vista della nuova Champions a 36 squadre.