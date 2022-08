Il Chelsea, dopo aver acquistato il baby Cesare Casadei dall'Inter, continua a lavorare alacremente sul calciomercato. La dirigenza dei blues dopo gli arrivi di Cuccurella e Koulibaly in difesa, è pronta a cedere il centrale inglese Trevoh Chalobah. Il difensore 23enne nato in Sierra Leone, dopo una stagione in cui ha collezionato 14 presenze e quasi spesso da subentrato, cerca continuità per consacrarsi definitivamente e il Chelsea è pronto a cederlo in prestito. Un affare che si preannuncia interessante per diverse squadre di Serie A.