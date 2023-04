Il Barcellona sta esplorando ancora una volta le opzioni di scambio che, in termini contabili, possono essere fondamentali per bilanciare i numeri e aiutare ad abbassare il limite degli stipendi per la prossima stagione. E in questo senso, secondo il quotidiano Sport, tornerebbe utile il contatto allacciato con l'Inter per la trade che coinvolgerebbe Franck Kessie e Marcelo Brozovic: a gennaio l'operazione sfumò perché l'ivoriano non volle lasciare la Catalogna, ma adesso lo scenario potrebbe decisamente cambiare. L'Inter non è disposta ad esborsi economici e quindi deve affidarsi ad una pedina di scambio, identificata per ovvie ragioni nel croato, apparso oltretutto in fase calante nelle ultime settimane.

Il Barça, dal canto suo, non chiuderà la porta a Kessié: Xavi Hernández, infatti, parlerà con il calciatore a fine stagione per chiarire la situazione e da lì può succedere di tutto. Brozovic sembra maggiormente determinato a fare il percorso opposto, anche se deve abbassare le pretese per l'ingaggio.

