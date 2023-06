Il futuro di Samuel Umtiti potrebbe essere in Arabia Saudita. L'esperto difensore del Barcellona, nell'ultimo anno in prestito al Lecce, sarebbe finito nel mirino di una squadra araba, pronta a presentargli una ricca offerta per convincerlo a cambiare aria. Lo riferisce Sport, ricordando che sul classe '93 ci sono diversi club interessati, come l'Inter e il Lione. Adesso Umtiti "non esclude di optare per i milioni che gli arrivano dal Medio Oriente", si legge sul quotidiano spagnolo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!