Archiviato il pugno nello stomaco dell'eliminazione dai playoff Mondiali per mano della Macedonia del Nord, l'Italia avrà comunque un ultimo impegno da onorare martedì, quando sarà attesa a Konya dalla Turchia di Hakan Calhanoglu. Una partita utile solo per il ranking FIFA, per la quale, secondo Sport Mediaset, Mancini potrebbe risparmiare qualche giocatore di Milan, Napoli e Inter impegnati nella lotta per lo Scudetto, ma anche della Juve considerato il big-match di domenica 3 aprile proprio contro i nerazzurri. Un'ipotesi, comunque, ancora tutta da verificare, che dovrà essere presa in considerazione d'accordo con i diretti interessati.