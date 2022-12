Non si registrano novità delle ultime ore sul fronte Milan Skriniar, il cui rinnovo con l'Inter si sta complicando: più passa il tempo e più aumenta il pessimismo in Viale della Liberazione, secondo Sportmediaset. Il 'Forza Inter' postato ieri su Instagram dallo slovacco ha riacceso le speranze dei tifosi nerazzurri, ai quali non rimane altro che aspettare l'esito dell'appuntamento fissato in agenda per metà gennaio quando il club pretenderà una risposta definitiva dal giocatore alla proposta da 6 milioni di euro a stagione formulata da tempo.