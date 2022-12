Regna sempre l'ottimismo in casa Inter per quanto riguarda il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, già nelle prossime ore è atteso in sede l'agente dello slovacco, Roberto Sistici, che deve portare la risposta alla proposta di rinnovo avanzata al numero 37 nerazzurro dalla dirigenza di viale della Liberazione. L'obiettivo è arrivare all'accordo prima di Natale, per chiudere una vicenda che si è trascinata molto a lungo. L'offerta è quella nota: 6,5 milioni netti a stagione, che porterebbero Skriniar a livello dei top della rosa come Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.