C'è un curioso retroscena di mercato che riguarda Isco e l'Inter. Come raccontano i colleghi di Spot Mediaset, infatti, nell'agosto del 2020, quando sembrava quasi scontati l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri in nerazzurro, era tutto fatto e definito con il fantasista spagnolo: l'affare poi saltò dopo il famoso 'patto di Villa Bellini' che portò alla conferma del tecnico salentino sulla panchina del Biscione, con Zhang che riuscì a convincerlo a rimanere ancora a Milano. Allegri stima Isco e ora è una suggestione anche per la Juventus di oggi.