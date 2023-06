Spazio al calciomercato dell'Inter e all'incontro che si è tenuto ieri nella sede nerazzurra tra Inzaghi e la dirigenza nell'edizione odierna di Sportmediaset. Il tecnico ha chiesto garanzie e che i big non vengano ceduti, l'obiettivo numero uno è Milinkovic-Savic. Se parte Brozovic però la pista più facile è quella che porta a Frattesi.

La dirigenza ha ribadito come il mercato dovrà essere a costo zero, si dovrà vendere e poi comprare. Ausilio è pronto ad incontrare il Chelsea e valutare l'offerta economica per Onana, oltre a trattare i prestiti di Koulibaly e Lukaku.