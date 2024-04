Con lo scudetto quasi in tasca, l'Inter pianifica già la prossima stagione. La priorità di Viale della Liberazione è il difensore, fa sapere Sportmediaset che in cima al taccuino di Marotta mette con certezza Hermoso. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e anche solo per questo i nerazzurri, che hanno avviato i contatti col giocatore, dovranno competere con altre contendenti soprattutto in Premier dove West Ham e Aston Villa sono sulle sue tracce. Per ciò i nerazzurri tengono d’occhio anche i profili di Bijol dell’Udinese, Beukema del Bologna e Solet del Salisburgo. La valutazione fatta dal club austriaco per il 24enne francese è dai 10 milioni in su. Occhi puntarti anche su Bento, come secondo portiere in vista dell’addio di Audero che farà ritorno alla Sampdoria a fine stagione.

Per il portiere brasiliano i nerazzurri nutrono la volontà di portarlo a Milano per 15 milioni come vice-Sommer prima di cedergli definitivamente le redini del ruolo. Capitolo attacco: dopo Taremi, colpo messo in ghiaccio qualche mese fa, a Inzaghi in vista del prossimo anno servirà un altro attaccante. La priorità è Gudmundsson, ma il Genoa chiede almeno 40 milioni. Le prime alternative sono Simeone e Raspadori. Quest’ultimo, secondo l'emittente televisiva, con una giusta offerta potrà partire; sull'argentino c'è l'interesse della Lazio.

