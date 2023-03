Futuro incerto per Romelu Lukaku che ad oggi vede il suo futuro volto più verso Londra che verso Milano. A meno di un finale scoppiettante il belga, che fin qui non ha entusiasmato, rientrerà al Chelsea spiega Sportmediaset. L'Inter difatti non può pensare di sostenere una cifra così onerosa per il riscatto dell'attaccante di proprietà del club londinese, motivo per il quale si sta già guardando intorno per l'eventuale sostituto: Retegui è uno dei nomi sulla lista di Marotta e Ausilio che questa sera osserveranno da lontano nel suo esordio con la maglia azzurra.