Come riportato da Sportmediaset , Simone Inzaghi cercherà di sfruttare al meglio la sosta per le nazionali per cercare di risolvere i problemi della sua Inter. Il tecnico avrà a disposizione però solo 6 giocatori, più gli infortunati Lukaku e Calhanoglu : l'attaccante belga è vicino al rientro, la prossima settimana infatti si aggregherà al gruppo, servirà invece più tempo per il centrocampista turco.

Asllani è in pole per sostituire lo squalificato Brozovic in vista della prossima sfida casalinga di campionato contro la Roma, Inzaghi spera di ricevere un favore dall'Argentina visto che il ritorno di Correa e Lautaro è programmato solo 48 ore prima di Inter-Roma. Zhang è intanto pronto a rientrare in Italia in vista del CdA, mentre la dirigenza ha ribadito la propria vicinanza a Inzaghi: un eventuale cambio di panchina non è un'opzione presa in considerazione.