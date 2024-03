Ritrovato Sommer dopo il problema alla caviglia rimediata con la Svizzera, in vista dell'Empoli si configura un'Inter 'tradizionale'. Sportmediaset non ha dubbi in tal senso: contro i toscani Inzaghi andrà di formazione tipo, per portare in cascina altri tre punti fondamentali ad arrivare quanto prima all'obiettivo, ovvero la seconda stella dettata dalla matematica. A protezione dello svizzero dunque nessuna novità: Pavard e Bastoni ai lati del tanto discusso Acerbi, tornato a disposizione del tecnico piacentino dopo la sentenza. Darmian e Dimarco i quinti scelti, con un centrocampo tipo completato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Attacco affidato alla ThuLa. Ancora da pazientare per Arnautovic e De Vrij, gli ultimi acciaccati rimasti, che dovrebbero rientrare con l’Udinese, o mal che vada con il Cagliari.

