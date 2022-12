Non solo il canadese Buchanan nei discorsi tra Inter e Club Bruges, con la squadra belga i nerazzurri hanno avuto modo di conversare anche di un giovane di belle speranze. Si tratta di Antonio Nusa, duttile esterno offensivo pescato in Norvegia che si sta facendo apprezzare in campionato e già con all'attivo una rete, contro il Porto, in Champions League. Stando infatti a Sport Mediaset, da tempo Marotta e soci stanno sondando il terreno per l'ex Stabaek.