Aggiornamento sul mercato nerazzurro dagli studi di Sport Mediaset incentrato principalmente sull'ormai imminente addio di Brozovic in direzione Arabia Saudita, un accordo che regalerà alle casse interiste il tesoretto per tuffarsi su Frattesi. Occhio però alla concorrenza (Roma, Milan e Juventus sono vigili) e alle richieste del Sassuolo, sebbene Marotta punti ad abbassare i 35 milioni della domanda con l'inserimento nella trattativa del giovane Mulattieri.

Se la partenza del croato è ormai scontata, quella di Onana è tutta da vedere. Il Manchester United giudica infatti eccessivi i 50 milioni chiesti dalla società del presidente Zhang e per il momento la situazione è tutta da vedere. Dall'ex Ajax dipende anche il possibile ritorno di Lukaku, per il quale il Chelsea riterrebbe percorribile soltanto l'ipotesi prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 40 milioni.

Movimento anche in difesa. Con la partenza di Skriniar è caccia a un centrale: occhio a Demiral dell'Atalanta. Per le fasce si valuta, così come il Milan, Singo del Torino, giocatore in scadenza il prossimo anno e che i granata potrebbero lasciar partire.