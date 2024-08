Nonostante le voci che ieri hanno trovato posto sul quotidiano francese l'Équipe, sembra impossibile l'approdo di Adrien Rabiot all'Inter. Free agent di lusso, ancora alla ricerca di una sistemazione definitiva dopo l'addio alla Juventus, il centrocampista de Les Blues continua a rifiutare le offerta faraoniche della Saudi Pro League, in attesa di una proposta più allettante dal punto di vista sportivo. Una proposta che molto probabilmente non arriverà da Viale della Liberazione, vista l'alta richiesta d'ingaggio a cui vanno a sommarsi le commissioni che pretende la mamma-agente. Lo riporta Sportmediaset.

