Con la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League in tasca l'Inter andrà a Lisbona con l'intenzione di dare spazio a quei giocatori che finora ne hanno avuto poco e di provare a conquistare il primo posto nel Girone D, conteso alla Real Sociedad. Come riporta Sportmediaset, sicuramente sarà out Denzel Dumfries, che per un affaticamento non partirà con la squadra. Grande attesa per le scelte in attacco, dove Simone Inzaghi dovrebbe dare fiducia a Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!