Nicolò Barella è uno dei protagonisti più attesi della finalissima di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul tra Inter e Manchester City. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, lo stesso club di Guardiola stravede per il centrocampista nerazzurro e potrebbe presentare un'offerta da capogiro per strapparlo a Inzaghi. Anche Manchester United, Liverpool e Newcastle seguono con attenzione Barella.

