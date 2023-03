Aprile sarà un mese particolarmente intenso per l'Inter, che dovrà lottare su tre fronti senza perdere punti o partite per strada. Simone Inzaghi dovrà preparare al meglio la squadra ma, come sottolinea Sportmediaset, dovrà farlo con più di un fantasma che mette in discussione il suo futuro all'Inter: Antonio Conte, José Mourinho, Thiago Motta e Roberto De Zerbi sono infatti potenziali sostituti a fine stagione dell'allenatore piacentino. Ma queste sono solo ipotesi, l'attualità sono i rinnovi e le questioni di campo. Stefan de Vrij ha confermato di voler rimanere a Milano e presto anche Edin Dzeko firmerà il nuovo contratto.

In file c'è poi Hakan Calhanoglu, mentre doipo il turco sarà il turno di Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda la preparazione del match di sabato contro la Fiorentina le buone notizie arrivano proprio da Bastoni, quindi Robin Gosens e Federico Dimarco, che oggi verranno reinseriti in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi problemi muscolari. Nulla da fare per Milan Skriniar, che per adesso convive con il dolore: l'obiettivo è recuperarlo per la partita di Champions League a Lisbona. Inzaghi può sorridere anche per un altro motivo: la tripletta contro la Svezia ha restituito entusiasmo a Romelu Lukaku, che tornerà carico più che mai dalla trasferta con la Nazionale belga.