Come evidenzia Sportmediaset, prosegue il casting difensivo in casa Inter. La dirigenza vuole provarci per Kim Min-jae del Bayern Monaco: trattativa difficile per la valutazione del giocatore e per l'ingaggio. Frenata importante invece su Mario Hermoso, a causa dei dubbi della proprietà sull'età (29) e sulle richieste economiche del giocatore ex Atletico Madrid.

Sciolti gli ultimi dubbi su Stefan de Vrij, che resterà nerazzurro dopo le ultime dichiarazioni dalla Germania. Non c'è più particolare interesse dalla Saudi League, visto che il suo principale sponsor era Stefano Pioli che non allenerà l'Al Ittihad.