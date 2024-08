Anche la redazione di SportMediaset fa il punto sul futuro di Federico Chiesa, in rotta con la Juventus e accostato anche all'Inter da qualche giornale. L'emittente televisiva parla di un'idea di scambio con Giacomo Raspadori, ma al momento non si registra nessun contatto diretto col Napoli.

La Premier League sembra invece essere pista preferita dal giocatore, con l'agente Fali Ramadani che è stato in Inghilterra nei giorni scorsi per sondare il terreno. Attenzione però anche all’ipotesi di un addio a zero alla scadenza del contratto nel 2025.

