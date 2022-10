Pochi minuti fa, Marcelo Brozovic ha lasciato il Suning Training Centre di Appiano Gentile, a conferma che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Viktoria Plzen, match point a disposizione dei nerazzurri per centrare gli ottavi di Champions League. Al contrario, Romelu Lukaku è ancora con la squadra, ulteriore indizio che tornerà finalmente tra i convocati dopo due mesi ai box. Lo riporta Sky Sport.