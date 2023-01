Arrivano aggiornamenti freschi sui giocatori acciaccati dalla Pinetina, dove si sta concludendo l'allenamento dell'Inter alla vigilia della gara contro il Verona. Come riferisce Sky Sport, Marcelo Brozovic e Samir Handanovic non figureranno nella lista dei convocati, ma hanno una chance di tornare a disposizione di Simone Inzaghi per il derby di Supercoppa italiana contro il Milan, in programma mercoledì sera. Discorso diverso per Hakan Calhanoglu, che è quello più vicino al recupero pieno, tanto da poter scendere in campo titolare già domani sera. Da valutare le situazioni di Romelu Lukaku e Nicolò Barella, che hanno svolto una parte di lavoro col gruppo e una parte da soli: la decisione definitiva del tecnico piacentino arriverà a breve.