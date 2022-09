Restano almeno due dubbi di formazione nella testa di Simone Inzaghi, secondo i colleghi di Sky Sport, mentre l'allenamento della vigilia di Inter-Roma è ormai agli sgoccioli. Il primo è in difesa, dove Francesco Acerbi e Stefan de Vrij si giocano un posto per completare il trio con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni davanti a Samir Handanovic. In mezzo, senza l'indisponibile Marcelo Brozovic e con Roberto Gagliardini non al meglio, sono sicuri di un posto Nicolò Barella e Kristjan Asllani, a cui si aggiungerà il recuperato Hakan Calhanoglu o Henrikh Mkhitaryan. In attacco, Edin Dzeko è favorito su Joaquin Correa per affiancare Lautaro Martinez.