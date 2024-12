Arrivano le prime indicazioni dalla Pinetina mentre è ancora in corso l'allenamento della vigilia dell'Inter in vista della trasferta di Cagliari: stando a quanto riporta Sky Sport, Stefan de Vrij è completamente recuperato, con possibilità di essere già titolare domani all'Unipol Domus, più difficile invece il rientro di Matteo Darmian. Aspettando le ultime dalla seduta odierna, la formazione non dovrebbe discostarsi di molto dall'11 che si è visto col Como lunedì scorso: l'unica eccezione, appunto, potrebbe essere rappresentata dal difensore olandese che andrebbe a completare il trio davanti a Sommer con Bastoni e Bisseck.

PROBABILE INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!