Trovano ulteriore risonanza i rumors circolati già nella tarda giornata di ieri secondo i quali l'Inter e Tessmann non sono più destinati a incontrarsi.

Anche Sky Sport questa mattina conferma quanto trapelato finora: stoppata, forse definitivamente, la trattativa per lo statunitense: nessun accordo trovato con gli agenti del giocatore che ora può finire in un club tra Torino, Como, Parma, ma non solo. Su di lui c'è anche l'interesse inglese di Brentford e Celtic.

