Le indicazioni che arrivano dall'allenamento della vigilia dell'Inter, in previsione della finalissima di Supercoppa italiana contro il Milan, sono inequivocabili rispetto alle scelte di formazione per l'attacco che farà Simone Inzaghi: gioca Medhi Taremi al fianco di Lautaro Martinez, anche perché, oltre a Marcus Thuram, che sta meglio ma non è recuperato, si è aggiunto l'infortunio di Joaquin Correa. I due acciaccati andranno in panchina. Lo riporta Sky Sport.

