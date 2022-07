Procede piuttosto lentamente la trattativa per Milan Skriniar tra Inter e Paris Saint-Germain, che oggi non ha inviato nessuna mail in Viale della Liberazione contenente il tanto atteso rilancio. Tutto fermo, quindi, sul fronte dello slovacco, il cui erede - nelle idee della dirigenza - dovrebbe essere Gleison Bremer del Torino, club che non ha nascosto la sua ammirazione per il giovane Primavera Cesare Casadei. Per la difesa occhio anche al nome di Manuel Akanji, svelato dalla Bild, che rimane comunque dietro al brasiliano ex Atletico Mineiro nelle preferenze di Marotta e Ausilio. Lo riferisce Sky Sport.