Tutto pronto, o quasi, all'Olimpico di Roma, dove l'Inter di Simone Inzaghi affronterà tra qualche ora la Lazio di Maurizio Sarri per la terza gara di campionato. L'allenatore piacentino vorrà riprendersi la rivincita dopo il ko dello scorso anno sotto gli occhi dei suoi ex tifosi, un motivo in più che spinge l'ex laziale a non rischiare nulla e affidarsi ai più 'rodati'. Sciolto difatti l'ultimo dubbio di formazione, come fa sapere Sky Sport, e sarà Federico Dimarco a scendere in campo dal primo minuto. L'ex Verona ha vinto il ballottaggio con Robin Gosens per la maglia da titolare sulla fascia sinistra. Dal lato opposto titolarità per il solito Denzel Dumfries, in mezzo sarà il solito trio meraviglia composta da Barella, Brozovic, Calhanoglu. Titolarissimo il capitano Samir Handanovic, protetto da Skriniar, De Vrij, Bastoni. Attacco affidato alla LuLa.