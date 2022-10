Dopo l'ufficialità dell'esonero di Marco Giampaolo, la Sampdoria è al lavoro per trovare un sostituto. In prima fila ci sono due ex come Roberto D'Aversa e Claudio Ranieri, ma secondo Sky Sport c'è un terzo nome caldo in queste ore ed è quello di Dejan Stankovic, che torna in orbita blucerchiata dopo il tentativo dei mesi scorsi di Massimo Ferrero. Deki, libero dopo l'esperienza alla Stella Rossa, può cominciare una nuova avventura in panchina e l'opzione Sampdoria può tornare calda. Sono attesi sviluppi in giornata.