Quanti elementi della difesa a tre titolare su cui l'Inter ha costruito i suoi ultimi successi, dallo scudetto alla Supercoppa fino alla Coppa Italia, giocheranno con i nerazzurri anche nella prossima stagione? La risposta definitiva non la conosce nessuno, neanche i dirigenti del club milanese che sul fronte Milan Skriniar pensano di aver fatto il massimo, offrendogli un ingaggio importante per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza: in Viale della Liberazione, riferisce Sky Sport, ora attendono la risposta dello slovacco, sul quale hanno messo gli occhi anche alcune società di Premier League dopo il PSG. Al momento, nessuna deadline è stata fissata, ma è certo che non si andrà troppo oltre la fine della sessione di mercato invernale. Più complicata la strada che porta all'eventuale prolungamento di Stefan De Vrij, il cui agente Federico Pastorello recentemente ha parlato di febbraio-marzo come periodo ideale per decidere il futuro del suo assistito.