Robert Renan può lasciare l'Inter di Porto Alegre anche per una somma inferiore ai 20 milioni di euro che lo Zenit San Pietroburgo intende chiedere come base per la trattativa. Ipotesi possibile, secondo Sky Sport, anche considerata la situazione dei club russi, dove diversi giocatori sono partiti per cifre inferiori rispetto al valore del cartellino.

Un'opportunità della quale il club nerazzurro potrebbe approfittarne. Quello del giocatore brasiliano è uno dei nomi che l'Inter continua a tenere sotto osservazione, così come quello di Ricardo Rodriguez, difensore svizzero svincolatosi dal Torino.

