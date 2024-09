Prove di rotazione per Simone Inzaghi in vista della sfida di domenica sera contro il Monza. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe presentare qualche novità nell'undici che sfiderà la squadra di Alessandro Nesta: a partire dlala difesa, dove Yann Bisseck è favorito su Benjamin Pavard e Carlos Augusto può far rifiatare Alessandro Bastoni.

Matteo Darmian è favorito a destra su Denzel Dumfries. Tanti ballottaggi a centrocampo, con Piotr Zielinski e Davide Frattesi in rampa di lancio ma con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan sempre pronti. Hakan Calhanoglu non è al top della forma, pronto Kristjan Asllani. In avanti, infine, provata nuovamente la coppia Mehdi Taremi-Marcus Thuram, ma bisognerà aspettare domani per capire se Inzaghi rinuncerà a Lautaro Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!