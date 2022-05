Il futuro di Ivan Perisic sta per essere scritto. Il calciatore croato, in scadenza di contratto al 30 giugno con l'Inter, è vicino a dire sì al Tottenham. Lo rivela Sky Sport, secondo cui nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione importante nella trattativa che lo porterà agli Spurs per due anni di contratto a sei milioni a stagione. Su di lui c'era anche il Chelsea, ma la situazione societaria dei Blues ha tenuto a freno la trattativa per il calciatore.