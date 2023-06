La prima notizia della serata di Sky Sport collegata - seppur indirettamente - all'Inter riguarda Dodi Lukebakio. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva, infatti, sul belga classe 1997 è da segnalare l'inserimento della Fiorentina, che fa seguito all'interesse mostrato dal club nerazzurro ma anche dal Torino, dal Bologna e dal Villarreal.

Il club viola ha individuato in Lukebakio un profilo interessante per rimpiazzare Riccardo Saponara: i contatti vanno avanti da giorni ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale. La prima scelta resta comunque Domenico Berardi.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE