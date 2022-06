Stefano Sensi ha accettato la corte del Monza dicendo sì alla proposta che l'ad dei brianzoli, Adriano Galliani, aveva messo sul tavolo nell'incontro tra le parti andato in scena lunedì scorso. Il centrocampista si trasferirà nel club neopromosso in prestito secco dopo il superamento delle visite mediche di rito, fissate per la giornata di venerdì. Lo riporta Sky Sport.