Nonostante le parole caute di Marotta e soprattutto Ausilio, Sky Sport è sicura sull'affare Josep Martinez-Inter. Secondo Gianluca Di Marzio durante la puntata odierna di Sky Calciomercato L'Originale l'affare è in dirittura d'arrivo: visite mediche tra mercoledì e giovedì. Da definire soltanto il contributo di solidarietà, ovvero la cifra che va ai precedenti club. Non solo aggiornamenti sul mercato in entrata, e sulle trattative in uscita l'emittente svela novità anche sui fratelli Carboni.

Franco Carboni ad un passo dal River Plate. Mentre su Valentin Carboni, attualmente impegnato in Copa America con l'Argentina, con la quale ha esordito nell'ultimo match contro il Perù, c’è l'Olympique Marsiglia che lo scorso anno prese dall'Inter un altro argentino, ovvero Joaquin Correa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!