Nuovi aggiornamenti sull'affare Romelu Lukaku da Sky Sport nel corso di 'Calciomercato - L'Originale': già questa notte può avere luogo il secondo confronto in videoconference tra Chelsea e Inter, col nuovo proprietario dei Blues Todd Boehly che renderà nota ai dirigenti dell'Inter la cifra con la quale intende chiudere l'operazione. Da Los Angeles, comunque, arrivano segnali sempre più positivi: la richiesta del Chelsea potrà essere esaudita dai nerazzurri. Anche i Blues vogliono chiudere la pratica quanto prima per concentrarsi sul mercato in entrata.