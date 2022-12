L'Inter si prepara ad affrontare il Betis in una delle ultime amichevoli del 2022, ma con qualche assente dalla lista. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, infatti, non sono saliti nell'aereo direzione Siviglia Romelu Lukaku e André Onana (entrambi alle prese con il lavoro post Mondiale sulla condizione, si rivedranno il 22 dicembre per l'amichevole con la Reggina). Assente anche Joaquin Correa (il problema al tendine è a posto, ma il Tucu deve lavorare sulla condizione), così come Danilo D’Ambrosio e Mattia Zanotti (indisponibili).