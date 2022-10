Si avvicina a grandi passi il rientro di Romelu Lukaku. Ormai il belga intravede la luce in fondo al tunnel e si prepara a tornare tra i convocati per il match con la Fiorentina. La conferma arriva anche da Matteo Barzaghi di SkySport: "Ci siamo quasi. Oggi lavoro personalizzato propedeutico al rientro in gruppo che avverrà domani (come da programma). Poi di conseguenza la decisione se portarlo a Firenze tra i convocati", spiega il collega del canale satellitare. Filtra comunque ottimismo per quanto riguarda la chiamata per il match di sabato.